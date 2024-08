Taremi e Arnautovic speranze per Genoa-Inter? Le condizioni – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024)sono due dei (troppi) giocatori dell’che hanno avuto un infortunio nel precampionato e sabato prossimo c’è la partita contro il. Dove restano in dubbio, ma Tuttosport dà informazioni incoraggianti su di loro. LO STOP – Mehdiha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra prima di Pisa-. Partita dove, pur non giocando novanta minuti, si è fermato anche Markoper un’elongazione del vasto mediale sempre della coscia sinistra. Un doppio infortunio che si sono portati dietro per tutta questa settimana, l’ultima prima di poter pensare a. Ma c’è una fortuna: non è scontato che la saltino. Persperanza di recupero inNOVITÀ POSITIVE – L’aggiornamento confortante da Appiano Gentile, dato da Tuttosport, è che entrambi ieri hanno lavorato in campo.