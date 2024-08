Tamberi ci prova in pedana dopo le coliche | la finale del salto in alto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Gianmarcoci. L'atleta azzurro è allo Stade de France per ladelindelle Olimpiadi di Parigi. "Gimbo" è andato subito a salutare i suoi tifosi che hanno preso posto al primo anello.è reduce da una giornata drammatica, tra dolori lancinanti per una colica renale e visita in ospedale. Lo staff medico della Fidal «a seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarconel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell'atleta allaolimpica di questa sera». Il pubblico lo ha acclamato mentre l'atleta si è caricato con un urlo. «I will be there». «Ci sarò», ha dichiarato su instagramannunciando la sua partecipazione allagiorni di ansia per le sue condizioni.