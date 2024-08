Parigi 2024 volley | la Francia si riconferma ma è il primo oro olimpico per il cervello in fuga Giani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Lasicampione olimpica nelmaschile a distanza di tre anni da Tokyo, ma quella casalinga, di, è la vittoria soprattutto di un italiano, di Andrea, il nostro “in” che in tre anni con i Bleus ha conquistato due VNL, l’ultima appena 40 giorni fa, e si è preso anche l’oro alle Olimpiadi, con merito. Ed è iltrionfo ai Giochi per l’ex pallavolista azzurro, universale in campo con la sua trasformazione da centrale in opposto, cittadino del mondo da allenatore, visto che negli ultimi anni si è dedicato alle nazionali, dalla Slovenia alla Germania, per poi arrivare allacon la quale sta vincendo tutto.