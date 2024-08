Parigi 2024 pentathlon moderno | Malan splendido bronzo oro Elgendy

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Giorgioè medaglia dinelalle Olimpiadi di. Il torinese fa una gara in crescendo e nella conclusiva Laser Run recupera lo svantaggio, agguantando un podio strepitoso. Ottima anche la prestazione di Matteo Cicinelli, che chiude al quinto posto. L’Italia torna così sul podio olimpico nela distanza di 32 anni dal lontano 1992. La medaglia d’oro va all’egiziano, che si prende l’unico titolo mancante nel suo strepitoso palmares, mentre sul secondo gradino del podio sale il giapponese Sato. Il torineseapre la sua finale con un percorso netto nel salto ostacoli di equitazione (300 punti), mentre il romano Cicinelli fa cadere un ostacolo e incassa 7 punti penalità (293). Bonus round di scherma non vantaggioso per gli azzurri, subito eliminati e dunque a zero punti.