Parigi 2024 oggi Tamberi in finale salto in alto | orario diretta tv

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Gianmarco10 agosto innelinalle Olimpiadi di. Il campione olimpico, mondiale e europeo sale in pedana alle 19 – intv e streaming – per difendere l’oro conquistato ai Giochi di Tokyo. L’Italia schiera anche un altro azzurro nella, Stefano Sottile. Nel penultimo giorno delle Olimpiadi,è pronto alla “gara della vita”, come ha detto dopo le qualificazioni di mercoledì. Il 32enne marchigiano, reduce da problemi di salute legati a un calcolo renale, nelle qualificazioni – come Sottile – non è andato oltre i 2.24. Abbastanza per entrare in, maserve decisamente altro. “Laè un’altra cosa e sarò pronto”, ha detto, convinto che le condizioni miglioreranno in vista dell’appuntamento. L’azzurro agli Europei di Roma ha trionfato con 2.37, a 2 centimetri dal suo personale.