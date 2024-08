Omicidio nell' Oristanese arrestato un 43enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) È già stato individuato edai carabinieri l'uomo che stanotte a Santa Giusta (Oristano) ha ucciso con una fucilata Francesco Salis, allevatore di 44 anni. Si tratta di Andrea Giuntoli, 43 anni di Santa Giusta, ora rinchiuso in carcere a Massama con l'accusa divolontario. Il delitto è avvenuto al termine di una lite tra i due, in via Dante. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, c'erano ancora alcune persone che hanno assistito alla scena. E, mentre l'ambulanza con Salis a bordo partiva verso l'ospedale San Martino di Oristano, i carabinieri sono riusciti a risalire al nome di Giuntoli: lo hanno trovato a casa sua, non ha opposto resistenza. La lite era nata in un locale del paese: una provocazione, forse un malinteso o una battuta di troppo su una persona che entrambi conoscevano. Futili motivi, insomma.