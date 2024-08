Neres-Napoli è fatta | Visite Mediche nei Prossimi Giorni – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 10 agosto 2024) Davidsarà presto un giocatore del. Manna pronto a regalare a Conte un giocatore di grande qualità e imprevedibilità. Ilè ad un passo da David. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante brasiliano del Benfica è prossimo a diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Antonio Conte.al: i dettagli dell’affare “Il brasiliano Davidè il quarto acquisto in pectore del”, afferma il quotidiano. “Manca un palmo così, l’esterno paulista è davvero molto vicino, al punto che la prossima settimana, e dunque nei pressi della trasferta di Verona con l’Hellas in campionato potrebbe addirittura svolgere lee firmare il contratto fino al 2029.” L’accordo con il giocatore sembra essere già stato raggiunto.