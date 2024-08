L’odio su X è un problema Renew contro Musk | La libertà di parola non autorizza la disinformazione 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 agosto 2024) La violenza politica scoppiata nel Regno Unito dopo l’accoltellamento a Southport è fomentata online ha riaperto l’enorme dibattito sull’estremismo e la disinformazione sui social media. È online che è partita la disinformazione sulle origini islamiche dell’ attentatore, ed è sempre online che l’estrema destra britannica si è mobilitata per attaccare i centri per l’immigrazione e fabbricare molotov. Elonsul suo social X ha aizzato, pubblicando teorie del complotto e fake news come quella secondo cui Starmer avrebbe deportato gli arrestati alle manifestazioni nelle isole Falkland.