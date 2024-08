LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | duello Cina-Giappone dopo tre tuffi

Leggi tutta la notizia su oasport

15.39: Lasi aggrappa a Cao Yuan, che ottiene 97.20 con il triplo e mezzo indietro. Il cinese sale a 280.50 ed è in testa. 15.38: Yang Hao è fuori dalla medaglie. Disastrosa gara del cinese, che ottiene solo 61.20 con il triplo e mezzo rovesciato. Addirittura sarà ultimo. 15.37: Quadruplo e mezzo avanti da 94.35 per Rikuto Tamai. Ilse vola in testa con 277.75. 15.35: Triplo e mezzo rovesciato da 90.10 per il canadese Wiens, che si porta al comando con 255.70. 15.32: Il messicano Willars Valdez ottiene 73.50 con il triplo indietro dalla verticale. Si trova a 245.90 in seconda posizione. 15.28: Il britannico Noah Williams resta in corsa per una medaglia. 81.60 con il triplo e mezzo rovesciato. Sale a 246.40. 15.26: Ci sono 86.50 punti con il triplo e mezzo ritornato per Cao Yuan (183.30).