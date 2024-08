Legnano nella rete della polizia ubriachi molesti evasi dai domiciliari e spacciatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024)(Milano), 10 agosto 2024 – Nel periodo estivo in cui le città si svuotano e molti cittadini sono in vacanza non si abbassa la guardiadi Stato che, anche in vista del Ferragosto, prosegue l’attività di contrasto dei reati predatori e del consumo di stupefacenti. Sul fronte prevenzione, il commissariato diha intensificato i controlli delle persone sottoposte a misure limitativelibertà personale, con la duplice finalità di dissuadere dal compimento di ulteriori reati e dal frequentare “cattive compagnie", e cioè pregiudicati.