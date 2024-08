Legionella 11 contagi nella provincia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024)nel Lodigiano, 11 casi dall’inizio dell’anno. Lo dicono i dati dell’Ats, che si affiancano all’annuncio dei controlli nelle tubature dellada parte degli amministratori di condominio e di Sal. Degli 11, 5 sono stati registrati nel solo mese di luglio; 3 i pazienti finiti in Rianimazione, tra i quali uno in agosto. Ma non c’è da allarmarsi, il dato è sovrapponibile a quello degli altri passati. Anzi, secondo l’autorità sanitaria la situazione epidemiologica di quest’anno non ha portato a focolai particolari. Laè un batterio che vive in ambienti acquatici, si moltiplica a temperature tra i 25 e i 45 gradi in presenza di acqua stagnante. Ilo avviene attraverso l’inalazione di piccole gocce d’acqua.