Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 10 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di102024. Ariete Fino a questa sera siete interessati dalla Luna in opposizione, che non compromette il buon andamento degli affari e dell'amore, ma invita a dimostrare più comprensione agli altri. Nelle donne provoca debolezza fisica, rende fragile l'uomo del segno, che ha bisogno di una amante-mamma. Venere transita in Vergine, molto favorevole anche per le cure del corpo, alle quali dedicherete attenzione un'altra volta. È la notte di San Lorenzo, guardate il cielo e individuate la vostra stella. Toro Siete in una fase della vita che porta con sé un grande potenziale di crescita professionale e umana, ma tutte le situazioni vanno seguite con calma e serenità.