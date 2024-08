Intrigo a Malta è il film giallo in onda stasera su Rai 1 | la trama il cast il trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 10 agosto 2024) Primodi Hallmark Channel girato sull'isola,è ilche terrà compagnia al pubblicosu Rai 1 in prima serata: ecco la, ile ilin lingua originale. Se la prima serata del secondo canale Rai è occupata dalle Olimpiadi di Parigi, allora ilsi sposta su Rai 1, dove, sabato 10 agosto, alle 21:25, andrà inil. Prodotta dal canale statunitense specializzato inper tutta la famiglia, Hallmark, la pellicola (il cui titolo originale è To Catch a Spy) ci porta nel bel mezzo di un mistero che la giornalista Chloe Day è decisa a risolvere. Lae iloriginale diChloe Day è una giornalista specializzata nel settore dei viaggi e lavora per