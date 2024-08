Incubo piscine | sott’acqua a 3 anni Immediato allarme il volo a Firenze L’urlo della madre al corso di nuoto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Una mattina nel posto più bello dove un bambino può stare d’estate: la piscina. Ma dal gioco alla paura è stato un attimo. Una frazione di secondi, tanto è bastato perchè un bimbo di 3finisse. Immediati i soccorsi e il salvataggio. Poi la corsa verso l’ospedale Meyer a bordo dell’elisocPegaso, in codice rosso. Situazione seria, trattandosi di un bambino piccolo che ha imbarcato acqua e cloro nei polmoni, ma fortunatamente non tale da creare complicazioni. Il piccolo è sempre stato cosciente e il personalepiscina addetto alla sicurezza dei bagnanti è intervenuto immediatamente. è accaduto nella piscina comunale di Bibbiena. Sono state le urlache ha visto il figlio sparirea far scattare la macchina dei soccorsi e l’intervento dei sanitari del 118.