Giani-Fossi amici per un giorno Obiettivo battere cassa a Roma Ma covano le braci sotto la cenere

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 – C’è chi dice – un po’ con malizia e un po’ con mestiere – che dietro i sorrisi distensivi (e navigati) di ieri mattina alla sede del coordinamento regionale del Pd tra Eugenioe Emilianoci fosse una blanda regia del Nazareno. Un invito, per ora non stizzito, a scavalcare almeno il break ferragostano – dopo giorni di tensioni latenti a stento mascherate dal governatore, che fa buon viso a cattivo gioco e accoglie favorevolmente il laboratorio pre-voto 2025 (anziché un’investitura preventiva) che prenderà il via a settembre per volere del segretario regionale – all’insegna del volemose bene . E pazienza se,traccia, l’area sinistra dei dem e i possibilissimi nuovi alleati pentastellati e Avs del campo largo, continuino a non mostrare entusiasmo di fronte all’ipotesi delbis.