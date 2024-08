Finale staffetta 4×400 maschile oggi in tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024), diretta tv e streaming e tutte le informazioni per seguire ladellaalledi. Sembrava tutto perduto per il quartetto composto da Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti, nono tempo complessivo nelle semifinali e primi esclusi. La squalifica della Nigeria ha tuttavia permesso all’Italia di essere ripescata per l’atto conclusivo e dunque di sognare una medaglia. Servirà un’impresa per salire sul podio, anche per il blasone delle rivali, ma non è una missione impossibile. L’appuntamento con laè alle ore 21.00 di sabato 10 agosto. Di seguito, tutte le informazioni per seguire ladellaalledi