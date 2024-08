Fabregas | Questa squadra ha tanta qualità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Ieri pomeriggio, Cesca Mozzate, nella nuova sala stampa, ha svolto la prima conferenza della stagione, un’anteprima della partita di Coppa Italia, che si giocherà domani, a Genova contro la Sampdoria alle 20,45. Tutti in attesa di sapere se gli ultimi acquisti Audero e Varane saranno della partita, manon ha sciolto il nodo. La sensazione è che Audero partirà titolare in porta, mentre Varane sarà in panchina e entrerà nella ripresa. "Sono contento di come si è svolta la preparazione e delle prime amichevoli, ora inizia il calcio vero - dice l’allenatore spagnolo - Alcuni giocatori sono più pronti, altri meno perché arrivati negli ultimi giorni. Comunque è stato importante fare la preparazione dall’inizio con diversi titolari. Sarà una partita non facile, ma che vogliamo e dobbiamo vincere".