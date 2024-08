Dodgeball Il Mondiale parla anche empolese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Alessandro Gozzi, Giorgia Bertuzzi, Alessandra Pucci e Simone Neri. Questi i 4 tesserati dell’Empoli Swarm che faranno parte della spedizione italiana ai Mondiali di dodgball in programma a Graz in Austria da domani al 17 agosto. Gozzi è stato convocato per la selezione maschile, inserita nel girone E con Usa, Brasile, Galles e Svizzera, mentre Giorgia Bertuzzi farà parte della rappresentativa femminile (gruppo B con Usa, Inghilterra, India, Venezuela e Tunisia). Infine, Alessandra Pucci come giocatrice e Simone Neri in qualità di tecnico faranno parte del team misto nel girone B con Canada, Argentina, Colombia, Sierra Leone e Tunisia. Nel frattempo tre giovani portacolori empolesi si sono recentemente messi in mostra ai primi storici Europei Junior a Castenaso (Bologna). Si tratta di Niccolò Battaglini e Giulio Cinelli con l’Italia Under 15 e Tommaso De Carolis con l’Under 18.