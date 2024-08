Cos’è il megaterremoto e perché ora spaventa il Giappone?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilsi prepara ad affrontare una nuova, possibile, scossa di terremoto, più intensa rispetto a quella, di magnitudo 7.1 che ha colpito la nazione 8 agosto 2024. Nelle scorse ore le autorità hanno diramato un allerta di sette giorni per un possibileo megasisma. L’allerta potrà essere ritirata o rinnovata al termine della scadenza. Cosa vuol dire? Si tratta di una definizione che in realtà non ha alcuna valenza scientifica, ma che racchiude idealmente i sismi con una magnitudo di almeno 8.5 e oltre. Una possibilità remota. Eppure, negli anni passati i megasismi sono stati comunque una realtà. Nel 1964, il terremoto dello Stretto di Prince William (Alaska), di magnitudo 9.2 provocò 143 morti. Pochi (ovviamente il termine è improprio) rispetto alle 60.000 vittime del terremoto in Siria e Turchia di magnitudo 8.0 (seguito da una scossa di 7.