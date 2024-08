Cinisello nuovi contributi alle famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Centomila euro a sostegno delle, che hanno iscritto i figliattività ludico-ricreative previste per i mesi estivi. I fondi arrivano in buona parte dal finanziamento ministeriale di 81.872,13 euro: a maggio il Comune aveva infatti partecipato alla manifestazione d’interesse del dipartimento Politiche per la famiglia. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma della presenza dinell’elenco dei beneficiari. A questa cifra, l’amministrazione ha aggiunto ulteriori risorse, attingendo dai risparmi in bilancio. All’avvio delle iscrizioni per i centri estivi non erano mancate le polemiche. Comitati genitori e docenti avevano protestato e manifestato in piazza per l’aumento delle rette e per la diversa gestione del servizio rispetto agli anni scorsi.