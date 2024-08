Cesare Cipollini ultima corsa Un anno fa la scomparsa | Uomo unico non solo atleta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Lucca, 10 agosto 2024 – Unfa se ne andava prematuramente, 64 anni, ex campione di ciclismo, che nel febbraio 2019 era stato sottoposto a trapianto di cuore. Lasciava la compagna e tre figli, tra i quali Edoardo, uno dei più promettenti ciclisti Under 23. Nel 1989era stato fregiato dal CONI con la medaglia d’oro al valore atletico quale primatista mondiale 1976 dei 4000 metri inseguimento a squadre su pista. Oggi però lo vogliamo ricordare con le parole della compagna Monica. "Vorrei celebrare – scrive – la memoria di un, e nonquella di un grande. Un’anima delicata, umile e generosa, caratterizzata da una forza solida, vera e potente, resa a tratti fragile da una sensibilità rara a trovarsi in un Mondo frenetico e individualista.