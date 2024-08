Calici di stelle Vino e tanto altro La lunga notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024), spettacoli e delizie da gustare. Il borgo di Terricciola, conosciuto per la sua ricca tradizione vitivinicola, gastronomica e per i suoi paesaggi mozzafiato, questa sera si prepara a ospitare l’edizione 2024 didi. Una serata suggestiva tra le vie del borgo, degustando i vini della provincia ed i prodotti gastronomici locali. "dirappresenta un evento di grande importanza per il Comune di Terricciola. In quest’occasione speciale, il piacere della degustazione di vini eccellenti si fonde con la bellezza del nostro borgo e l’intrattenimento di qualità creando un’esperienza unica per tutti – spiega il sindaco, Matteo Arcenni – Siamo orgogliosi di accogliere i visitatori per una serata indimenticabile, dove potranno apprezzare non solo i vini e i prodotti locali, ma anche l’ospitalità e il calore della nostra comunità".