Brasile aereo precipita e si schianta | non ci sono sopravvissuti VIDEO

(Di sabato 10 agosto 2024), San Paolo – uncon 61 persone a bordo èto in una zona residenziale di Vinhedo intorno alle 13:22 ora locale (le 18:22 in Italia) di ieri, 9 agosto 2024. Il terribile incidente è accaduto a pochi minuti dall'atterraggio.vicino a San Paolo, nessun superstite Secondo le autorità locali, non ci sarebbero superstiti. L'impatto e il conseguente incendio hanno causato danni significativi a una casa, ma fortunatamente non cistate vittime tra le persone che si trovavano nell'area colpita dall'Atr 72-500.