Avatar | Fire and Ash ecco il titolo ufficiale di Avatar 3

(Di sabato 10 agosto 2024)and Ash,ildi3 James Cameron con Zoe Saldaña e Sam Worthington hanno rivelato il primodel terzo film di “” durante l’expo D23: il film si intitoleràand Ash. Sebbene Cameron non abbia mostrato in anteprima alcun filmato, ha mostrato alcuni concept art del film, tra cui Neytiri (Saldaña) che cavalca una banshee, quello che sembravano essere giganteschi dirigibili e un primo sguardo al temibile popolo della cenere dei Na’vi, coperto di fuliggine spettrale e maschere ultraterrene mentre danza attorno a un gigantesco pozzo del fuoco. “Vedrete molto di più di Pandora di quanto non abbiate mai visto prima“, ha detto Cameron. “È un’avventura folle e una festa per gli occhi, ma ha anche una posta in gioco emotiva molto alta, più che mai”, ha detto Cameron durante la presentazione.