Anticipazioni Un posto al sole | un nuovo amore per Rosa Picariello?

(Di sabato 10 agosto 2024) Novità in vista ad Unalper quanto concerne la vita sentimentale di. La donna, infatti, archiviato il suo rapporto con Damiano, ormai felicemente in coppia con Viola Bruni, potrebbe finalmente voltare pagina con un altro uomo. Stando agli spoiler relativi ai prossimi episodi della soap opera partenopea, in particolare, la donna farà la conoscenza di Pino, il portiere di Palazzo Palladini, il quale rimarrà folgorato dae inizierà a corteggiarla. Ricordiamo che dal 12 al 26 agosto le vicende di Unalandranno in pausa in occasione delle consuete vacanze estive, ma la serie continuerà ad andare in onda ed avrà come protagonista proprio la, la quale ripercorrerà, in compagnia di altri personaggi, le principali storyline di questa stagione ed avrà anche modo di interagire con il simpatico postino.