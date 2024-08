1984 | gli album leggendari che risplendono da quarant’anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Sotto l’ombrellone, provo a scrivere un articolo che vi invogli a partire per le vacanze. Così, tra un tuffo in mare e uno nei ricordi, torno al. Sono passatida quell’anno, e molti dei dischi pubblicati allora restano ancora oggi nell’immaginario comune. Ilsegna indelebilmente la grande stagione della musica pop/rock di quella decade: un anno aureo! Incredibilmente fecondo, capace di regalare capolavori su capolavori, molti dei quali suonano ancora freschi, come fossero tormentoni estivi appena usciti. Nei consueti nove punti di questo blog proverò a selezionare altrettanti dischi di quell’anno, consapevole della difficoltà dell’impresa, data l’ampiezza delle possibilità. E lo so che in radio, a quel tempo, imperversavano Madonna e Cindy Lauper ma io ascoltavo altro e questi che vado ora a presentarvi alla fine, sono quelli che ho scelto.