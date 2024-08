Temptation Island Lino Giuliano smaschera le bugie di Alessia Pascarella sulla sua moto | il video

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 9 agosto 2024)continua a parlare didopo. Questa volta lui lo ha fatto pubblicando anche unche ritrae la sua ex in sella alla sua, nonostante nel villaggio delle fidanzate di12 avesse detto cheera sprovvisto di tale mezzo di trasporto. Scopriamo insieme cosa ha detto il ragazzo napoletano.ancora controdopo: il motivo “A scusate e voglio chiudere anche questo capitolo “” questa era lei che mi imitava in un momento giocoso con la mia, NON TI HO MAI VOLUTA DIFFAMARE COSÌ PERÒ MI HAI COSTRETTA TU AMORE.