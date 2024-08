Stefano De Martino criticato duramente | Come Renzo Arbore? Non basta copiare male

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 9 agosto 2024) La nuova stagione targata Rai partirà all’insegna diDe, il quale ha ufficialmente fatto il grande passo sulla rete pubblica. Dopo una lunga gavetta che ha mostrato tutto il suo talento alla conduzione, il ragazzo sostituirà di fatto Amadeus. Quest’ultimo era il volto principale dell’emittente, ora passato a Discovery, motivo per cuiavrà una grossa responsabilità nei prossimi anni. Tuttavia, il salto di qualità del partenopeo pare non convincere Marisa Laurito, la quale sembra spezzare gli entusiasmi e fermare i paragoni con i grandi della tv.De: le parole di Marisa Laurito Non ci sono dubbi cheDestia per toccare il punto più alto della sua carriera, diventando appunto il volto della Rai e strizzando l’occhio a Sanremo che potrebbe coinvolgerlo dopo Carlo Conti.