Stabilimenti balneari due ore di sciopero poco più che simboliche

(Di venerdì 9 agosto 2024) Oggi venerdì 9 agosto, gliitaliani hanno scioperato contro le decisioni del Governo riguardo alle concessioni demaniali. Gli ombrelloni son rimasti chiusi per due ore, dalle 7:30 alle 9:30. La protesta, che vede adesioni variabili, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che le nuove normative potrebbero comportare per il settore. Motivazioni della protesta Gli operatorilamentano che le nuove regolamentazioni mettono a rischio le loro attività, compromettendo anni di investimenti e sforzi per mantenere e migliorare le spiagge italiane. La direttiva Bolkestein – il provvedimento dell’Unione europea che impone di operare sempre in regime di libera concorrenza a livello continentale – prevede la messa all’asta delle concessioni demaniali. Ed è adesso al centro delle preoccupazioni degli imprenditori del settore balneare.