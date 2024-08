Sofia Raffaeli ce l’ha fatta! Bronzo nella ginnastica ritmica un’altra medaglia per l’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024)ce! L’azzurra ha vinto ladinell’all around individuale di, dopo una gara molto complicata,quale prima ha compromesso le possibilità di unad’oro a causa di un errore nell’esercizio con la palla, che l’avevascivolare al 4° posto dopo le prime due rotazioni. Un ottimo esercizio alle clavette le ha consentito di portarsi in posizione dadi, ma una perdita di attrezzo al nastro ha rischiato nuovamente di compromettere tutto. Alla fine, invece, è arrivato il verdetto:e lacrime di gioia. Milena Baldassarri ha invece chiuso la finale in 8ª posizione.