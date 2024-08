SHAWN MENDES annuncia il nuovo album SHAWN

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 9 agosto 2024)il” in uscita venerdì 18 ottobre. L’è anticipato dai brani “Why Why Why” e “Isn’t That Enough”, disponibili da oggi 9 agosto in digitale. Dal 18 ottobre 2024 fuori il” diGiovedì 1° agosto 2024,hato il suo”, in uscita il 18 ottobre. Ilprogetto discografico dell’artista nominato ai GRAMMY è disponibile sullo shop di Universal nei formati LP Premium Packaging, LP Picture Disc, LP Standard e CD Standard. Il disco è anticipato dal singolo “Why Why Why” e dal brano “Isn’t That Enough”, entrambi disponibili su tutte le piattaforme digitali da oggi 9 agosto.