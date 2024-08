Settebello clamorosa protesta | gli azzurri voltano le spalle agli arbitri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Unadestinata a far rumore, quella portata in vasca datleti italiani del. Inferociti per gli errori arbitrali durante Ungheria–Italia, che hanno pesato non poco sul risultato finale, gli italiani sono tornati in campo in occasione della sfida valevole per il quinto-ottavo posto contro la Spagna. L’occasione perfetta per ribadire ancora una volta tutto il disappunto per quanto accaduto in una partita che avrebbe potuto aprirci la strada verso una meda: così, al momento dell’ingresso in vasca, gli italiani hanno deciso dire a modo loro.Leggi anche: Civitanova Marche, 14enne stuprata da un 25enne. Attivato il “protocollo rosa” Gli, durante gli inni nazionali, hanno infatti deciso di dare levoltandosi nei confronti della tribuna occupata dai tifosi.