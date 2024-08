Sciopero balneari 9 agosto a Rimini si brinda contro le aste in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)- 92024 - C’è chi chiude gli ombrelloni e chi, per protestarei silenzi del governo in materia di concessionicon i bagnanti. Accade adove i sindacati dei, Fiba Confesercenti e Sib Confcommercio, hanno declinato in modo diverso la serrata di protesta prevista in tutto il Paese per la giornata di venerdì mattina. Dovevano essere due ore di chiusura degli ombrelloni, fino alle 9,30. Ma nella Riviera riminese dove gli associati alle due sigle sono in tutto una cinquantina rispetto alle svariate centinaia di stabilimenti presenti da Cattolica a Bellaria Igea Marina, la chiusura si è trasformata in un brindisi. “Abbiamo scelto questo modo per protestare – spiega Fabrizio Pagliarani presidente provinciale di Fiba Confesercenti -.