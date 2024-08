San Siro l' ultima forzatura di Beppe Sala

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 agosto 2024) Avanti verso le opzioni San Donato Milanese e Rozzano ma senza chiudere la porta alla permanenza a San. Milan e Inter marciano spedite nei progetti per dotarsi di uno stadio moderno, funzionale e di proprietà e mettono nero su bianco che l’ipotesi di restare a San, ristrutturato secondo i piani di WeBuild oppure ancora con l’idea di costruire un nuovo impianto a fianco del vecchio rifunzionalizzato, non è tramontata. Questa, però, è l’unica lettura della lettera che i due club hanno inviato al sindaco di Milano chiedendo un incontro per metà settembre. Non altro e non certamente la manifestazione della volontà di acquistare il vecchio Sanabbandonando tutti gli altri piani.