Roma Trovato morto in strada Enzo Bondi noto per la sua attività da influencer sui social

(Di venerdì 9 agosto 2024) Web in lutto. È stato riin, 39 anni,per la suadasui. Il corpo diè stato rinvenuto nella notte sul marciapiede del Lungotevere Dante adopo la segnalazione al 118 da parte di alcuni passanti. In base ad una prima analisi sul corpo del tiktoker non ci sarebbero segni di violenza, ma la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio di Tor Vergata. L’ipotesi è che l’uomo siaper cause naturali.suicon il nickname Kaiserjny, contava oltre 11 mila follower su Instagram e 18 mila su TikTok. Moltonegli ambientinisti, nei suoi videocommentava soprattutto notizie sulla squadra di calcio dellain chiave ironica e sarcastica.