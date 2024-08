Questo sondaggio sulla TV israeliana non chiede se a un soldato è permesso stuprare un palestinese

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’8 agosto 2024 è stato pubblicato su TikTok un video di unin ebraico trasmesso da un programma televisivo. Sulpresente nello screenshot, traducendo dall’ebraico, si legge: «Sei d’accordo con l’affermazione secondo cui unpuò violentare un terrorista?», con il 47 per cento di risposte positive e il 43 negative. L’immagine è stata modificata digitalmente e veicola una notizia falsa. L’immagine mostra un momento di una puntata del programma televisivo israeliano News 12 (minuto 01:48), andata in onda il 27 maggio 2022 e pubblicata online con il titolo “Un anno per il governo: indagine sui mandati” con i risultati delpolitico dell’Istituto Midgam.