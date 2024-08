Quando William ha saputo del cancro del padre e della moglie Kate era molto avvilito Lei è riapparsa ma sempre isolata e molto protetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Volevo raccontare la storia diMiddleton daera bambina” ha spiegato Robert Jobson ai microfoni di Good Morning America, sul canale ABC, ma alla fine, dalla sua biografia uscita in questi giorni è emersodi più su una donnaamabile e amatissima che lentamente, negli anni, è diventata la garanzia per la sopravvivenzaCorona inglese. L’ultimo libro dedicato alla principessa del Galles e scritto ascoltando fonti di palazzo, amici e persone bene informate sui fatti reali, (tutte rimaste rigorosamente anonime), è distribuito in 19 paesi del mondo a confermare che la ragazza “che andava a lavorare a Londra prendendo il bus rosso a due piani”, come ricorda l’autore stesso, si è ritrovata a corte conquistando sia la famiglia reale che il popolo dei suoi sudditi, mantenendo con questi una connessionequale la corona ha assoluto bisogno.