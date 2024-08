Pochi spazi costretti a rinunciare agli atleti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tutti i nodi vengono al pettine, recita un vecchio proverbio, e così a poche settimane dalla ripresa dell’attività sportiva a Montecchio, i nodi si fanno sempre piu complessi. Infatti persistono e in alcuni casi si complicano le problematiche per quanto riguarda la mancanza delle strutture sportive. La nuova palestra-palazzetto è ancora in fase di realizzazione, dopo circa tre anni di inizio dei lavori e dopo diversi rinvii di fine lavori. La tensostruttura ha bisogno di manutenzione: pavimento con gravi problemi e ci sarebbero pure delle infiltrazioni quando piove, inoltre mancano ancora i bagni. Per tutto questo, la società sportiva montecchiese, L’Arena, che conta oltre 1.000 iscritti, è stata e sarà costretta a utilizzare altre strutture dei paesi limitrofi prese in affitto, con grande dispendio di denaro.