Parigi 2024 | bronzo di Pizzolato nel sollevamento pesi e di Raffaeli nella ritmica ko l’italvolley maschile

(Di venerdì 9 agosto 2024) Eravamo già pronti ad annunciare l’interruzione dei 33 giorni consecutivi a medaglia. E invece no. Non solo la straordinaria medaglia d’oromadison nel ciclismo su pista targata Bergamo con l’impresa di Chiara Consonni, ma anche due bronzi fantastici hanno ‘salvato’ la giornata e continuano a rinsaldare il record. Antoninosorprende tutti nel89kg e riconferma ildi Tokyo arrivando a 384 chili, chiudendo dietro all’argento del colombiano Yeison Lopez e l’oro del bulgaro Karlos May Nazar, con il nuovo record del mondo di 404kg. Pochi minuti dopo, un’immensa Sofiaacciuffa il terzo gradino del podio nell’all-around individuale di ginnastica. Un ottimo punteggio, anche se inferiore alle qualificazioni, che comunque consentono di consacrare la 20enne marchigiana. Vittoria alla tedesca Varfolomeev, seconda Kaleyn (Bulgaria).