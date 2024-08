One Fast Move la recensione | su Prime Video uno spento action su due ruote

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il protagonista di Onesi reca a trovare il padre mai conosciuto, nella speranza che questi lo aiuti a diventare un campione del motociclismo professionistico, ignaro delle conseguenze. Su. Il venticinquenne Wes ha trascorso sei mesi in un carcere militare e sta cercando di lasciarsi il passato alle spalle e di ricominciare da zero. Decide così di mettersi sulle tracce del padre Dean, che aveva abbandonato sua madre poco prima che lui nascesse per coltivare il suo sogno - poi irrealizzato - di sfondare nel mondo delle moto da corsa. Ora l'uomo si esibisce in competizioni minori e gestisce un'officina insieme ad Abel, un veterano del settore. In One(disponibile su), Dean è inizialmente restio ad istruire quel figlio mai conosciuto, ma dopo le