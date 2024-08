Olimpiadi Parigi 2024 | il calendario programma delle gare di oggi 9 agosto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024): ildi, 9Qual è ildidi, venerdì 9? Di seguito l’elencoincon i rispettivi orari: Venerdì 907:30 NUOTO DI FONDO – 10km – uomini 09:00 GOLF – Donne 3° giro 09:00 TAEKWONDO – -67kg – donne/-80kg – uomini, incontri di qualificazione10:00 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo a squadre maschili 10:00 ATLETICA Staffetta 4 x 400 m donne, 1° turno Staffetta 4 x 400 m – uomini, 1° turno 100 m ostacoli – donne, semifinali 800m – uomini, semifinali Eptathlon – salto in lungo, donne Eptathlon – lancio del giavellotto, donne 10:00 TUFFI – Piattaforma 10m – uomini, eliminatorie 10:00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, qualificazioni10:15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead – uomini, ...