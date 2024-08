Maddalena Corvaglia dietro il vergognoso linciaggio c’è di tutto A partire dal sessismo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si può non essere d’accordo con quanto ha affermatoin questi giorni sul caso di Imane Khelif, pugile iperandrogina che partecipa alle Olimpiadi femminili di boxe. Le opinioni sono lecite, la discussione dovrebbe essere civile. Invece, contro lasi è verificato un disgustososui social e sui media che dovrebbe far riflettere. Perché quello che si è letto da più parti in questi giorni ha dell’incredibile. Per i contenuti feroci e per il, parola tanto cara quando si tratta di difendere giustamente le donne e le minoranze, che è emerso da parte di molti commentatori “politicamente corretti” sul Web – e non solo.è una bella donna, è bionda, è un ex Velina. Per cui non può che essere stupida e i suoi pensieri, anziché essere confutati, devono essere derisi.