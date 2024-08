L’Ue cerca comunicazione con l’Iran Perché Meloni chiama Teheran

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) La telefonata della presidente del Consiglio Giorgiaal presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è inusuale. Roma comunica poco con, almeno a livello così pubblico e istituzionale; tanto meno in una situazione di crisi aperta in cui si attende da giorni chesferri una rappresaglia contro Israele — colpevole in generale, secondo gli iraniani, di aver alzato ulteriormente il livello dello scontro con la Repubblica islamica nell’ambito della guerra post 10/7 e nello specifico responsabile dell’affronto dell’eliminazione di Ismael Haniyeh, leader di Hamas.ha chiesto a Pezeshkian di evitare l’escalation, che è oggettivamente dietro l’angolo, e che dipenderà proprio dalla profondità di quella rappresaglia iraniana,più sarà profonda e più danno produrrà, più sarà inevitabile per Benjamin Netanyahu contro-reagire duramente.