LIVE Sinner-Tabilo ATP Montreal 2024 in DIRETTA | la pioggia non dà tregua programma rinviato a domani

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Lasi è abbattuta prepotentemente sucostringendo gli organizzatori a rinviare tutta la giornata odierna a. Quest’oggi quindi non si giocherà neppure un 15 nel torneo canadese. L’appuntamento per seguire insiemeè aanche se non è ancora noto l’orario di gioco. 19.38 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’incontro tra Janniked Alejandro. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Janniked Alejandro, partita degli ottavi di finale dell’ATP Master 1000 di. Il numero 1 del mondo va a caccia dei quarti di finale nel torneo canadese. Sulla strada verso i quarti l’azzurro affronterà la testa di serie numero 15, il cileno