LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Cicinelli sesto dopo il bonus round di scherma della semifinale A

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:07 Pochi istanti di pausa primaprova dei 200 stile libero di nuoto. 14:04 Ed arriva anche la quinta stoccata di Valentin Prades! 10 puntiper lo scatenato francese. Termina qui ildi. 14:03 Ancora Prades! Immediato il tocco dell’asso francese, che sulle ali dell’entusiasmo sfida adesso l’egiziano Elgendy. 14:02 E sono tre le stoccate vincenti consecutive del transalpino! Pubblico in delirio per il proprio beniamino, che ora attende il lettone Svecovs. 14:00 Reggia di Versailles che esplode di gioia per la nuova stoccata di Prades. Ultimi tre atleti in corsa in questo. Si parte con lo svizzero Dallenbach. 13:58 Esulta il pubblico di casa in quanto arriva la stoccata dell’idolo francese. Prades affronta ora il turco Unal.