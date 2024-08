L’Istat conferma a luglio l’inflazione risale all’13%

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Asiall’1,3% su anno, in risalita rispetto a giugno quando era allo 0,8%. Lo affermando la stima preliminare, aggiungendo che su base mensile l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile. Asiall’1,3% su anno, in risalita rispetto a giugno quando era allo 0,8%. Lo affermaacquisita per il 2024 è pari a +1% per l’indice generale e a +2% per la componente di fondo. La risalita del, spiega, si deve in primo luogo all’accelerazione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +3,5% a +11,7%) e all’attenuarsi della flessione degli Energetici non regolamentati (da -10,3% a -6,0%).