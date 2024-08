Le Olimpiadi millantano una parità di genere che non c’è Del resto il presidente del Cio è uomo Suddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024) A Parigi si parla di “dell’uguaglianza”, questo perché la quota di partecipazione tra maschi e femmine è uguale. Ma lanon è questa. Sebastian Winter scrive sulla: “Parigi, questi sono anche i Giochi dell’uguaglianza. Almeno questo è quello che hanno scritto gli organizzatori sulla bandiera olimpica. Per la prima volta nella storia, allepartecipa lo stesso numero di uomini e donne . Nel 1900 per le donne valeva ancora questo principio: esserci è tutto. La loro quota era del 2,2%. St. Louis 1904, un passo indietro, solo allo 0,9%. Los Angeles 1984: 23%. Londra 2012: 44%. 2021 a Tokyo: già il 48%. E a Parigi? 50% donne. Non è una buona notizia?”.