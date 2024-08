Incidente mentre vanno alla visita pre parto i medici fanno nascere il bimbo | sono tutti gravi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Quello che era iniziato come un normale controllo didanza per una futura mamma si è trasformato in un tragedia. Ora la famiglia prega per lei, il marito e il bambino fattoprematuramente a seguito del terribilestradale in cuirimasti coinvolti. I trericoverati incondizioni da circa una settimana e lottano tra la vita e la morte. La coppia stava guidando sulla Highway 30 da AstoriaOregon Health and Sciences University, dove la donna, incinta all'ottavo mese, aveva in programma unaginecologica. Ora i tre si trovano ricoverati nello ospedale. Il marito è stato operato a causa delle ferite riportate nell'di mercoledì, la mamma e il bambinoentrambi in condizioni critiche.