IlFattoQuotidiano it è il terzo sito italiano d’informazione | a giugno crescita del 99% e balzo di tre posizioni | i dati Audicom Audiweb

(Di venerdì 9 agosto 2024).it è ilgiornale online più letto in Italia nel mese di. Il nostroha guadagnato il 9,9% sul mese precedente (miglior risultato all’interno della top ten dei siti più visti) e secondo i, è stato visitato da 1.606.920 utenti unici al giorno..it raggiunge dunque il podio assoluto tra tutti i siti(generalisti, sportivi, di settore e testate unicamente online, come Fanpage e Open), con undi ben trerispetto al mese precedente. Al primo posto della classifica sono Repubblica, con 3.299.435 utenti unici al giorno e il Corriere della Sera. Ildella testata fondata da Eugenio Scalfari, rispetto a maggio, sale del 7,3%. Per il Corriere della Sera, versione online, c’è invece una leggera flessione: -1,5%. Come detto, per.it lasegna +9.