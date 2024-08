Il Terzo Plenum | un grande evento che cambierà il percorso economico della Cina?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ildel 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) si è svolto dal 15 al 18 luglio 2024 ed è ampiamente considerato uno degli eventi più importanti nell'agenda politica, in quanto con esso si stabilisce il pianodel paese per i prossimi cinque anni. Il presidente Xi Jinping ha presieduto la riunione a porte chiuse con il Comitato Centrale, che si è conclusa il 18 luglio 2024. Rispetto alle altre assemblee plenarie che si tengono in, ilsi concentra generalmente sulle riforme economiche a lungo termine. In particolare, ildel 1978 presieduto da Deng Xiaoping ha dato il via alle riforme economiche, trasformando il Paese nella potenza globale odierna, mentre quello del 2013 ha innescato l’abbandonopolitica del figlio unico e ha incoraggiato gli investimenti privati nelle imprese statali.